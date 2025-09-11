< sekcia Slovensko
Začalo sa trestné stíhanie pre podozrivú zásielku zaistenú v NRSR
Vo veci sa preto začalo trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Polícia začala v prípade podozrivej zásielky zaistenej v budove Národnej rady (NR) SR trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„V priestoroch NR SR došlo k zaisteniu podozrivej poštovej zásielky s neznámym obsahom. Následnou analýzou obsahu zásielky privolanými príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) bolo zistené, že nejde o pre človeka nebezpečnú látku,“ priblížil.
Vo veci sa preto začalo trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy. „Bližšie informácie vzhľadom na počiatočné štádium konania nemôžeme poskytnúť,“ dodal hovorca.
V parlamente vo štvrtok zasahovali pre podozrivú zásielku hasiči. Adresovaná bola poslancovi NR SR Richardovi Glückovi (Smer-SD). Ten informoval, že odosielateľa nepozná. Bližšie informácie nepovedal. Očakáva, že ho vo veci ešte vypočujú.
