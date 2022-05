Zachar: Je problém, ak sa krížové vlastníctvo v zdravotníctve zneužíva

Bratislava 16. mája (TASR) - Krížové vlastníctvo v zdravotníctve predstavuje podľa šéfa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušana Zachara problém, ak sa zneužíva. To je však potrebné relevantne preukázať. "Zatiaľ som nevidel dostatok kvalitných argumentov a dát, ktoré by presvedčivo ukazovali, že zákaz krížového vlastníctva v slovenskom zdravotníctve je dnes pre spoločnosť výhodnejší než ponechanie možnosti jeho existencie," uviedol pre TASR na margo správy o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorá hovorí o potrebe analýzy zákazu krížového vlastníctva.



Podotkol, že ak existuje súťaž na trhu, kvalitná regulácia a kontrola vrátane protimonopolnej a transparentné prostredie, nemusí ani vertikálna integrácia, teda vlastníctvo poisťovne, lekární a nemocníc či polikliník jedným súkromným subjektom, predstavovať príliš veľké riziko pre spoločnosť. "Naopak, môže jednoduchšie prinášať na trh integrované poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nové investície, zefektívňovanie procesov, rôzne úspory, inovácie a lepšie služby pre pacientov," skonštatoval.



Ak by sa mal zákaz krížového vlastníctva uplatniť, malo by sa to podľa Zachara týkať tak súkromných subjektov, ako aj štátu. "Má v súčasnosti v slovenskom zdravotníctve výrazne najsilnejší vplyv a dominanciu, ktorú neraz zneužíva," doplnil. Podotkol tiež, že zavedenie zákazu do praxe by vôbec nebola jednoduchá operácia, ktorá by sa dala rýchlo uskutočniť.



Zákaz by podľa neho spôsobil zásadnú zmenu na trhu. Ozrejmil, že pre pacientov by z krátkodobého pohľadu priniesol viaceré obmedzenia, dosah z dlhodobého hľadiska by do značnej miery závisel od toho, či by sa na trhu zvýšila konkurencia a súťaživosť. "Či by naň prišli noví súkromní investori s rešpektovaným zdravotníckym know-how alebo by to prinieslo nezáujem súkromného kapitálu a posilnila by sa štátna centralizácia a štátny vplyv v zdravotníctve. V druhom prípade by to bolo podľa môjho názoru pre pacientov veľmi zlou správou," skonštatoval.



ÚDZS nedávno zverejnil správu o činnosti úradu za rok 2021. V nej okrem iného hovorí, že jedným z kľúčových faktorov na obnovu systému zdravotníctva je analýza zákazu krížového vlastníctva. Poukazuje pritom na to, že v roku 2003 sa pri reforme zdravotníctva zákaz opomenul, čoho výsledkom je dominancia investičnej skupiny Penta v systéme, ktorá nemá v Európe obdobu.



Penta toto tvrdenie odmieta, naopak, dominantným hráčom je podľa nej štát ako majiteľ najväčšej zdravotnej poisťovne a zároveň regulátor. Boj proti krížovému vlastníctvu v zdravotníctve považuje za nezmyselnú politickú agendu ÚDZS a za iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných spoločností v sektore.