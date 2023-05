Zachar: Odložené operácie možno dobehnúť zvýšením efektívnosti systému

Bratislava 18. mája (TASR) - Odložené operácie, na ktoré upozorňujú pacienti, sa dajú dobehnúť, ak sa zvýši efektívnosť systému. Personálne kapacity sú limitujúcim faktorom, no nie vždy sú dobre organizované a využívané na to, na čo sú určené. Pre TASR to zhodnotil riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.



"Práve lepšou organizáciou práce, lepším riadením personálu a procesov všeobecne, vyššou efektívnosťou a využívaním odbornosti pracovníkov nie na činnosti, ktoré dokážu splniť pracovníci s nižšou odbornosťou," priblížil.



Zachar upozornil, že odkladanie operácií môže mať na pacientov negatívny vplyv. "Nakoľko sa im môže časom zhoršiť zdravotný stav, ako aj kvalita života, pričom neskoršie operácie nemusia byť už také účinné, respektíve môžu byť aj nákladnejšie," dodal.



Asociácia na ochranu práv pacientov a Asociácia zdravotných poisťovní tento mesiac upozornili, že na Slovensku sa stále nepodarilo dohnať odložené operácie z čias pandémie ochorenia COVID-19. Predlžujú sa podľa nich tiež čakacie doby.