Zachar: Zdravotníctvo vlani sprevádzal chaos vo financovaní

Bratislava 6. januára (TASR) - Zdravotníctvo v minulom roku sprevádzal chaos vo financovaní a v prijímaní legislatívy. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. "Čo platilo ráno, neplatilo večer. Jedno odporovalo druhému, komunikácia viazla," skonštatoval. Za najväčšie pozitívum považuje prijatie liekového zákona, ktorý umožnil vstup väčšieho počtu inovatívnych liekov na trh a vyššiu penetráciu generík a biosimilárov.



Podotkol, že niektoré kroky vlády boli ideologicky motivované nedôverou v súkromný sektor v zdravotníctve. "To viedlo k snahám o centralizáciu, zle nasmerovanú reguláciu a paternalizmus vrátane finančného dotovania štátnych zdravotníckych zariadení a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne," priblížil Zachar.



Za najväčšie výzvy zdravotníctva v roku 2022 považuje protest lekárskych odborárov, plnenie krokov a míľnikov plánu obnovy či práce na optimalizácii siete nemocníc. Výzvou podľa neho bola aj otázka, ako systémovo čeliť problémom v ambulantnej sfére a pri vzdelávaní zdravotníkov. Vyzdvihol aj pokrok v DRG systéme. Rezort bol podľa neho aj tento rok negatívne ovplyvnený pandémiou koronavírusu a jej následkami.



Najväčšou výzvou tohto roka podľa Zachara bude, aby z nárastu zdrojov v sektore a platov zdravotníkov pocítil prínos aj pacient. Za dôležité považuje i napĺňanie míľnikov z plánu obnovy, najmä čo sa týka časového hľadiska výstavby nových nemocníc a pavilónov. Veľkou výzvou ďalej podľa neho bude, či sa nájdu dostatočné peniaze pre ambulantný sektor a na vstup nových liekov na trh. "Bohužiaľ, stále sa opakovanou výzvou bude, s akými dlhmi a stratami budú hospodáriť štátne nemocnice a štátna VšZP," doplnil. Pripomenul, že by sa tiež mali zbierať a vyhodnocovať dáta optimalizovanej siete nemocníc a systém DRG by mal postúpiť vyššie o ďalší stupienok.



Okrem toho je podľa Zachara nutné začať systémovo riešiť, ako bude spoločnosť reagovať na rôzne dlhodobé neudržateľnosti (finančné, kapacitné, kvalitatívne) zdravotníckeho systému pri rastúcich nárokoch, rastúcom starnutí obyvateľstva a obmedzených zdrojoch. Podotkol, že to neplatí len na budúci rok.