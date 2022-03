Zachar: Zvýšenie základného imania VšZP je boj proti súkromníkom

Bratislava 23. marca (TASR) - Opätovné zvýšenie základného imania štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je plošný "triedny boj" časti vládnej koalície proti súkromníkom v zdravotníctve za každú cenu. Myslí si to šéf Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Ide podľa neho o selektívny krok a neférový prístup k poistencom súkromných zdravotných poisťovní.



"Opätovné zvýšenie základného imania štátnej poisťovne je selektívny krok, ktorý zvýhodňuje jedného hráča na trhu a vytvára nerovné postavenie aktérov na trhu. Je to neférový prístup k poistencom súkromných zdravotných poisťovní a vytvára riziko zabetónovania systémových problémov pri financovaní zdravotníctva, prípadne aj pri hospodárení a riadení VšZP a dohľadovom mechanizme," skonštatoval pre TASR Zachar. Pripomína, že v rámci zdravotnej politiky by si mal štát pacienta vážiť a pristupovať k jeho nárokom rovnako.



Spôsob, akým sa majú v tomto roku zvýšiť zdroje v zdravotníctve, je podľa neho zmes opatrení a okolností. "To, že ekonomicky aktívni odvedú na zdravotnom poistení viac peňazí, je automatizmus, ktorý závisí od fungovania celej ekonomiky a všeobecného rastu platov," vysvetlil Zachar. Zvyšovanie platieb za poistencov štátu považuje za štandardný mechanizmus, ktorým môže štát uvoľniť viac prostriedkov do zdravotníctva na nediskriminačnom princípe.



Na otázku, či môže vyšší výber poistného vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu reálne priniesť do sektora 145 miliónov eur odpovedal, že do čísel vidia najlepšie ministerskí analytici, ktorí sú priamo "pri zdroji" a vypracovávajú prognózy daňových príjmov. "Takže im treba veriť a predpokladať, že postupujú obozretne a používajú konzervatívny prístup."



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v utorok oznámil, že do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.