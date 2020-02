Zachar:K väčšej zmene v zdravotníctve asi nedôjde ani do štyroch rokov

Bratislava 13. februára (TASR) – K zásadnejšej zmene v systéme slovenského zdravotníctva zrejme nedôjde ani do štyroch rokov. Myslí si to analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Ako uviedol vo štvrtok pre TASR, zásadné systémové reformné zmeny celého systému v aktuálnych politických programoch nevidno.



"Po prečítaní všetkých opatrení všetkých relevantných politických strán si myslím, že ak budú uplatňovať svoje volebné programy, tak nepríde po roku k zásadnejšej zmene. Podľa mňa nepríde k zásadnejšej zmene ani do štyroch rokov, lebo nejaké zásadné systémové reformné zmeny celého systému v týchto politických programoch nie sú," povedal.



Podľa Zachara sú v niektorých programoch aj dobré systémové či manažérske opatrenia, tie sú však menšieho rozsahu. Analytik poukázal na to, že v zdravotníctve efekt istých opatrení prichádza po piatich až desiatich rokoch alebo v dlhšom časovom období. "Závisí to aj od politickej konštelácie a od kvality vládnej koalície, ale očakávam, že po roku sa pristúpi k stabilnejšiemu financovaniu rezortu, že sa naštartujú niektoré projekty, ktoré sa budú snažiť bojovať s nedostatkom zdravotníckeho personálu, že sa sprehľadní celý proces toku financií a začne sa viac merať kvalita, dostupnosť a efektívnosť použitých zdrojov a že sa týmto aspoň trochu začne zlepšovať finančná udržateľnosť systému, ktorá je z dlhodobého hľadiska aj z dôvodu starnutia populácie neudržateľná," mieni.



Rovnako si myslí, že bude potrebné urobiť aj veľa nepopulárnych opatrení. Podľa jeho slov "je veľmi ľahké" napísať do volebného programu, že sa bude definovať nárok pacienta. "To môže znamenať, že budeme musieť pristúpiť k viaczdrojovému financovaniu zdravotníctva v ešte väčšom rozsahu, čiže nejaké sociálne nosné poplatky pacientov, ale za to bude definovaný presný nárok, presný štandard, ktorý bude ešte pre pacienta zrozumiteľnejší a nárokovateľnejší, čiže môže prísť k lepšej dostupnosti a kvalite a šedá zóna sa zmení v prospech nejakého komerčného pripoistenia alebo spoluúčasti pacienta priamymi platbami," komentoval s dôvetkom, že takýto krok neprichádza v mnohých programoch politických strán "na pretras dňa".



Analytik poukázal aj na to, že kým pred dvoma rokmi bola stratifikácia "indiferentným slovom", ktoré nemalo pozitívnu či negatívnu konotáciu, aktuálne, keď sa už do otázky reformy nemocničného systému dostala politika, tak strany s týmto termínom narábajú už veľmi opatrne. "Stratifikácia je tiež reakciou na to, aby sme tu mali udržateľnejší systém, bezpečnejšiu, kvalitnejšiu, dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, hoci v menšom počte poskytovateľov akútnej starostlivosti, a transformáciu na dlhodobú starostlivosť, kde máme rezervy," dodal Zachar s tým, že takáto reforma je podľa jeho názoru nevyhnutnosťou.