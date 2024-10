Zacharová: Dialóg štátu s občianskou spoločnosťou treba prehlbovať

Bratislava 28. októbra (TASR) - Dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou by sa mal prehlbovať. Potrebné je zmapovať stav a potreby takejto spolupráce, rovnako tak otvárať nové možnosti posilnenia a rozvoja fungujúcej občianskej spoločnosti, ako aj zlepšiť zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov. Výmena skúseností zo zahraničia je jednou z tém medzinárodnej konferencie Building Bridges - Enhancing Public Engagement/Budovanie mostov - Posilňovanie zapájania verejnosti.



"Práve dnes si vymeníme skúsenosti s odborníkmi a ďalšími expertmi z ôsmich krajín, ako sú Česká republika, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Írsko, Maďarsko, Francúzsko či Taliansko. Naším cieľom je zistiť, akými nástrojmi môžeme efektívne podporovať občiansku spoločnosť a prezentovať príklady dobrej praxe," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



Jedným z pomyslených mostov medzi štátom a občianskou spoločnosťou je podľa nej práve Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý funguje od roku 2011. Je preto dôležité, aby občianska verejnosť, mimovládne a neziskové organizácie či občianske združenia vedeli o existencii takéhoto úradu slúžiaceho na spoluvytváranie verejnej politiky. Slúži pre občanov a zaisťuje dialóg medzi nimi a vládou, treba ho preto využívať.



Úrad podľa nej napríklad edukuje mladých ľudí, aby v nich "naštartoval" ich občianstvo. Snahou je okrem iného ukázať, že to nie je len o voľbe alebo vhodení voličského lístka raz za štyri roky alebo raz za volebné obdobie. Má to byť aj o tom, že každý je zodpovedný za fungovanie štátu, za fungovanie a vytváranie verejnej politiky a že napríklad aj na základe založenia združenia či organizácie môže ovplyvniť chod spoločnosti.



Cieľom je tiež mapovanie stavu a potrieb spolupráce, otváranie nových možností a nastavovanie jasného strategického smerovania a vytváranie priestoru pre dialóg. Medzinárodná konferencia má slúžiť na výmenu skúseností z rôznych krajín. Zastúpenie má na nej napríklad aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), kompetenčné centrum Európskej komisie pre participatívnu a deliberatívnu demokraciu či medzinárodné iniciatívy pre otvorené vládnutie.



Prínosom konferencie má byť podľa splnomocnenkyne vlády aj budovanie a zosilnenie mosta medzi vládou a občanmi. "My sme most v roku 2011 na základe vzniku úradu vybudovali a je dôležité, aby sme ho stále sanovali, držali s pevnými piliermi. Aby naďalej napĺňal funkciu, ktorú má, a to je dialóg," poznamenala Zacharová. Venovať sa zároveň treba aj nástrojom, ktoré kultivujú a pomáhajú aktívnemu občianstvu, a zapájaniu sa do vecí verejných.