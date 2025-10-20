< sekcia Slovensko
Zacharová: Hlas ľudí z regiónov má rovnakú hodnotu ako hlas mimovládok
Konštatovala, že ciele krajiny by nemali byť krátkozraké, ale zamerané na dlhodobý prospech všetkých ľudí bez ohľadu na to, kde na Slovensku žijú.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Hlas ľudí z regiónov má rovnakú hodnotu ako hlas veľkých mimovládok, myslí si splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Podľa nej je občianska spoločnosť viac ako „zopár samozvaných strážcov demokracie“. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti prebiehajúceho druhého ročníka medzinárodnej konferencie Building Bridges - Enhancing Public Engagement/Budovanie mostov - posilňovanie zapájania verejnosti.
„Občianska spoločnosť, to sú ľudia v regiónoch, to sú učitelia, živnostníčky, mamy na materskej dovolenke, tí, ktorí pomáhajú bez hluku a bez nároku na odmenu, učia naše deti, starajú sa o dôchodcov, chránia prírodu, obnovujú pamiatky, pomáhajú v integrácii zraniteľných skupín. Ale robia to v tichosti, často na úkor vlastného času a takmer vždy bez zahraničných peňazí a bez potlesku. Ich hlas má však rovnakú hodnotu ako hlas tých najväčších organizácií,“ zdôraznila Zacharová.
Podľa jej slov „ľudia, ktorí majú neustále najviac priestoru v médiách“, nedokážu pomenovať problémy Slovenska. „V občianskej spoločnosti nie je miesto pre tých, ktorí stavajú svoju existenciu na útokoch a rozbrojoch. Niektoré organizácie dnes fungujú len preto, aby útočili na vládu, vytvárali napätie, živili nedôveru a chaos, a to je politický aktivizmus maskovaný ako služba verejnosti,“ povedala Zacharová.
Priblížila, že na konferencii sa stretávajú partneri zo Slovenska, ale aj z 11 krajín Európy. „Spoločne takto potvrdzujeme aj naše záväzky voči našim zahraničným partnerom, no zároveň ukazujeme aj domáce výsledky a prezentujeme ciele a zlepšenia v participácii na verejných politikách,“ podotkla.
Konštatovala, že ciele krajiny by nemali byť krátkozraké, ale zamerané na dlhodobý prospech všetkých ľudí bez ohľadu na to, kde na Slovensku žijú. „Pre človeka je tu štát, ktorý sa má správať ako dobrý manažér, odborný manažér a má tvoriť, či už verejné politiky, alebo legislatívu, ktorá bude slúžiť ľuďom, ktorá ich bude ochraňovať, nie ich trestať,“ poznamenala. Opätovne obhajovala novelu zákona o neziskových organizáciách, ktorá podľa nej priniesla „poriadok, transparentnosť a férové pravidlá“.
Jedna zo zástupkýň občianskeho sektora, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová, ocenila dlhoročnú spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zdôraznila, že posilňovanie personálneho a finančného zázemia platforiem je kľúčom k efektívnejšiemu zapájaniu občianskeho sektora do tvorby verejných politík. „Sme jedna z tých platforiem, z tých 14, ktorá získala podporu v rámci projektu participácie pri tvorbe verejných politík a v rámci personálneho zabezpečenia,“ ozrejmila.
„Občianska spoločnosť, to sú ľudia v regiónoch, to sú učitelia, živnostníčky, mamy na materskej dovolenke, tí, ktorí pomáhajú bez hluku a bez nároku na odmenu, učia naše deti, starajú sa o dôchodcov, chránia prírodu, obnovujú pamiatky, pomáhajú v integrácii zraniteľných skupín. Ale robia to v tichosti, často na úkor vlastného času a takmer vždy bez zahraničných peňazí a bez potlesku. Ich hlas má však rovnakú hodnotu ako hlas tých najväčších organizácií,“ zdôraznila Zacharová.
Podľa jej slov „ľudia, ktorí majú neustále najviac priestoru v médiách“, nedokážu pomenovať problémy Slovenska. „V občianskej spoločnosti nie je miesto pre tých, ktorí stavajú svoju existenciu na útokoch a rozbrojoch. Niektoré organizácie dnes fungujú len preto, aby útočili na vládu, vytvárali napätie, živili nedôveru a chaos, a to je politický aktivizmus maskovaný ako služba verejnosti,“ povedala Zacharová.
Priblížila, že na konferencii sa stretávajú partneri zo Slovenska, ale aj z 11 krajín Európy. „Spoločne takto potvrdzujeme aj naše záväzky voči našim zahraničným partnerom, no zároveň ukazujeme aj domáce výsledky a prezentujeme ciele a zlepšenia v participácii na verejných politikách,“ podotkla.
Konštatovala, že ciele krajiny by nemali byť krátkozraké, ale zamerané na dlhodobý prospech všetkých ľudí bez ohľadu na to, kde na Slovensku žijú. „Pre človeka je tu štát, ktorý sa má správať ako dobrý manažér, odborný manažér a má tvoriť, či už verejné politiky, alebo legislatívu, ktorá bude slúžiť ľuďom, ktorá ich bude ochraňovať, nie ich trestať,“ poznamenala. Opätovne obhajovala novelu zákona o neziskových organizáciách, ktorá podľa nej priniesla „poriadok, transparentnosť a férové pravidlá“.
Jedna zo zástupkýň občianskeho sektora, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová, ocenila dlhoročnú spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zdôraznila, že posilňovanie personálneho a finančného zázemia platforiem je kľúčom k efektívnejšiemu zapájaniu občianskeho sektora do tvorby verejných politík. „Sme jedna z tých platforiem, z tých 14, ktorá získala podporu v rámci projektu participácie pri tvorbe verejných politík a v rámci personálneho zabezpečenia,“ ozrejmila.