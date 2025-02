Zacharová: Na fungovanie 3. sektora sú potrebné transparentné pravidlá

Bratislava 12. februára (TASR) - Na dobré fungovanie tretieho sektora potrebujeme jasné, spravodlivé a transparentné pravidlá, ktoré budú rešpektovať európske a medzinárodné štandardy. Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu v našom demokratickom systéme, či už v oblasti sociálnej starostlivosti, dobrovoľníckych činností alebo iných foriem aktívneho zapojenia sa do verejného života. Uviedla to splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. TASR o tom informovala asistentka splnomocnenkyne Lucia Hurajtová.



"Mojim cieľom je nájsť riešenia, ktoré zvýšia transparentnosť, zodpovednosť a férovosť vo fungovaní organizácií. Aktívni občania, komunity a neziskové organizácie sú totiž neoddeliteľnou súčasťou každej modernej demokracie," deklarovala Zacharová.



Splnomocnenkyňa iniciovala sériu pracovných stretnutí so zahraničnými partnermi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s nastavovaním legislatívnych rámcov pre mimovládne organizácie. Počas pracovnej cesty v Berlíne bude diskutovať s odborníkmi, predstaviteľmi verejných inštitúcií a zástupcami nadácií. Ich poznatky môžu byť pre Slovensko podľa Zacharovej cennou inšpiráciou pri vytváraní férového a zodpovedného systému pre tretí sektor. Absolvuje napríklad stretnutie s bývalou nemeckou ministerkou spravodlivosti Hertou Däubler-Gmelin.