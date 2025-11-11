< sekcia Slovensko
ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026
Celosvetová koordinácia aktivít môže podľa splnomocnenkyňe vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti priniesť do projektov na podporu dobrovoľníctva ďalšiu pridanú hodnotu.
Bratislava 11. novembra (Teraz.sk) – Organizácia spojených národov (OSN) rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva a slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. V TASR TV to povedala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
OSN vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj. „Piateho decembra sa zúčastním Valného zhromaždenia OSN, kde budeme predstavovať našu národnú stratégiu,“ konštatovala Zacharová. Koncom roka 2026, prípadne začiatkom roka 2027, by potom podľa nej mal na pôde OSN prebehnúť odpočet aktivít roka.
Na Slovensku je podľa Zacharovej dlhoročná tradícia dobrovoľníctva, od dobrovoľných hasičov, cez rôzne združenia pomáhajúce školám, až po širokú škálu mimovládnych organizácií, prostredníctvom ktorých dobrovoľníci pomáhajú prakticky vo všetkých sektoroch spoločnosti. Aj po vlakovej havárii v nedeľu 9. novembra podľa nej pri zásahu pomáhali aj členovia dobrovoľnej civilnej ochrany. „Boli na mieste až do skorých ranných hodín,“ konštatovala.
Iniciatíva OSN dáva podľa nej členským štátom možnosť využiť rok venovaný dobrovoľníctvu na to, aby na svojom území zviditeľnili a podporili prácu dobrovoľníkov. „Je potrebné ukázať, že dobrovoľníctvo je motorom rozvoja našej spoločnosti. Že dokáže spájať a stmeľovať nie iba v krízových chvíľach,“ povedala Zacharová.
Národná komisia pre Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj podľa nej už má za sebou prvé zasadnutie. „Je to srdce tohto projektu. Sú tam zastúpení odborníci z rôznych oblastí. Sú tam zastúpení aj predstavitelia štátu, samospráv, akademickej obce, je tam zastúpenie biznis sektora aj médií,“ povedala.
Aktivity s cieľom zviditeľniť prácu dobrovoľníkov budú podľa nej prebiehať rôznymi formami, od národných kampaní až po podporu lokálnych akcií v regiónoch, či dobrovoľníckych dní. „Súčasťou je aj oceňovanie dobrovoľníkov, ktoré sa aktuálne už deje,“ povedala.
Splnomocnenkyňa chce v priebehu roka rozvinúť spoluprácu s charitatívnymi organizáciami a dobrovoľníckymi komunitnými centrami po celom Slovensku. „My budeme zastrešovať komunikáciu, koordináciu a podporu,“ konštatuje.
Dobrovoľnícke aktivity podľa nej zvyšujú odolnosť spoločnosti, posilňujú spoločenskú zodpovednosť a solidaritu v krajine. „Cieľom je ukázať, že dobrovoľníctvo je živá sila spoločnosti, ktorá má trvalo udržateľný charakter,“ dodala Zacharová.
Celosvetová koordinácia týchto aktivít môže podľa nej priniesť do projektov na podporu dobrovoľníctva ďalšiu pridanú hodnotu. „Nemusíme sa snažiť vynájsť koleso, môžeme sa inšpirovať dobrými príkladmi z praxe toho, čo robia naši kolegovia v iných krajinách. Zaujíma ma, aké národné stratégie prinesú iné krajiny. Francúzsko, Nemecko, ale aj africké či juhoamerické štáty. Všade funguje dobrovoľníctvo a mňa zaujíma, akým spôsobom,“ uzavrela Zacharová.
