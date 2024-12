Zacharová: Nemal by sa prijať právny rámec pre lobing neziskoviek

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by podľa splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simony Zacharovej nemali prijať právny rámec pre reguláciu lobingu mimovládnych neziskových organizácií. Zacharová to vyhlásila v utorok na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rada prijala aj uznesenie, v ktorom poslancov na odmietnutie legislatívy vyzýva.



"Považujem legislatívnu úpravu lobingu v slovenskej legislatíve za veľmi významný prvok transparentnosti, avšak len v prípade komplexnej právnej úpravy pre všetky právnické a fyzické osoby, ktorá by mala byť pripravená participatívne, v riadnom legislatívnom procese a v súlade s úpravou na úrovni Európskej únie," uviedla Zacharová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Diskusiu o ďalších prípadných krokoch, ak by novela zákona o mimovládnych organizáciách parlamentom prešla, považuje zatiaľ za zbytočnú.







Rada vlády okrem toho v utorok rokovala aj o celej novele tohto zákona a o transakčnej dani, ktorá pre mimovládne organizácie nakoniec platiť nebude.



So zámerom lobing neziskových organizácií regulovať prišiel poslanec za SNS Adam Lučanský, ktorý ho predložil ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že jeho reguláciou vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa zabezpečí vyvážené etické prostredie. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť.



V prípade nedodržania tzv. povinností transparentnosti by mala hroziť pokuta do 1000 eur, prípadne až do 10.000 eur či zrušenie organizácie.



Zámer v utorok kritizoval aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. V regulácii lobingu nevidí problém, no mala by byť podľa neho zavedená pre všetky subjekty, nielen pre mimovládne organizácie. Ako uviedol, legislatívny návrh zároveň považuje za príliš vágny. Poslancov o svojom postoji informoval aj listom.