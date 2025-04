Zacharová: Vzniknúť by mohla agentúra na podporu mimovládok

Bratislava 10. apríla (TASR) - Na Slovensku by mohla vzniknúť štátna agentúra na podporu a pomoc neziskovému sektoru. Na jej zriadení spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR a Úradom vlády SR aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Na tlačovej konferencii o tom spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR Michalom Kaliňákom (Hlas-SD) informovala splnomocnenkyňa pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



„Pripravujeme návrh na jej štruktúru, na jej kompetencie, finančné nástroje, na krátkodobé a dlhodobé granty,“ uviedla Zacharová.



Ako splnomocnenkyňa dodala, úrad má v pláne v tomto roku spolupracovať aj so samosprávami. Jeho úlohou je podľa nej prepojenie rôznych sektorov - štátneho, neziskového či práve samospráv.



Kaliňák dodal, že v máji by mal byť predstavený projekt Samosprávnej akadémie. Malo by ísť o vzdelávanie miestnych starostov, primátorov či samosprávnych poslancov, ale aj úradníkov a zamestnancov.