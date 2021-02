Splnomocnenci vlády: Zachovanie 2 otázok o národnosti pomôže menšinám

Bratislava 8. februára (TASR) – Splnomocnenci vlády SR pre národnostné menšiny a rómske komunity László Bukovszky a Andrea Bučková vítajú rozhodnutie Štatistického úradu (ŠÚ) SR ponechať v sčítacom dotazníku dve otázky o národnosti. Bukovszky to vníma ako fakt, že odbornosť zvíťazila nad politikou, Bučková zdôrazňuje uznanie práva slobodne sa o svojej národnosti rozhodovať.



"Som presvedčený, že dve otázky môžu pomôcť národnostným menšinám pri presadzovaní ich práv a tiež tomu, aby sme dostali presnejší obraz o etnicite obyvateľstva Slovenska," uviedol Bukovszky, ktorý zároveň prijíma iniciatívu ŠÚ posilniť informačnú kampaň v otázkach o národnosti.



Bučková je presvedčená, že pri rozhodnutí ŠÚ stiahnuť návrh na vypustenie druhej otázky o národnosti zavážili zásadné pripomienky, ktoré uplatnil v pripomienkovom konaní i jej úrad. "Každý má právo sa slobodne rozhodovať o svojej národnosti a som rada, že žijem v krajine, ktorá nám to dovoľuje," uviedla splnomocnenkyňa.



ŠÚ v pondelok informoval, že v dotazníku na nadchádzajúce sčítanie obyvateľov ostane zachovaná aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Rozhodnutie stiahnuť svoj návrh na vypustenie druhej otázky predseda úradu Alexander Ballek odôvodnil priebehom pripomienkového konania. "Ukázalo sa, že súčasne platný koncept sčítania národností nie je možné v takom krátkom období pred termínom sčítania zmeniť," oznámil.



Iniciatíva ŠÚ v prípade vypustenia druhej otázky o národnosti prišla po tom, ako na takýto krok vyzval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít.



Proti vystúpili nielen skupina koaličných poslancov, zástupcovia menšín, ale aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Okrem poukázania na možnú protiústavnosť navrhovanej zmeny vyčítali iniciatíve ŠÚ to, že nerešpektuje dohodnutý konsenzus, na ktorom participovali národnostné menšiny, a obchádza legislatívne pravidlá vlády.



Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.