Záchranári cez sviatky často zasahujú pri bolestiach brucha i alkohole

Bratislava 14. apríla (TASR) - Záchranári počas veľkonočných sviatkov často zasahujú pri akútnych bolestiach brucha či zdravotných problémoch spôsobených alkoholom. Odporúčajú preto neprejedať sa a nepreháňať to s alkoholom. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Žalúdočné problémy môžu podľa nej spôsobiť najmä vyprážané jedlá, údeniny či majonézové šaláty. "Preto by sme aj počas sviatkov mali dbať na prevenciu a vyhnúť sa prejedaniu. Jesť radšej s mierou," odporučila.



Krčová varovala tiež pred nadmernou konzumáciou alkoholu a upozornila, že záchranári do terénu vyrážajú tiež pre úrazy, ku ktorým dôjde počas šibačky a oblievačky.



S nárastom prípadov nadmernej konzumácie alkoholu a prejedania sa počas veľkonočných sviatkov stretávajú aj lekári v nemocniciach. "Najviac ohrození sú diabetici, hypertonici, a taktiež tí, ktorí majú problém so žlčníkom a obličkami," priblížila skúsenosti z chirurgického oddelenia levočskej nemocnice Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú zariadenie patrí.



Tráviace problémy podľa odborníkov z chirurgického oddelenia spôsobujú najmä ťažšie stráviteľné jedlá ako údeniny, vajcia, šaláty, majonézy a maslové zákusky. Odporúčajú preto pridať do stravy počas sviatkov ovocie, zeleninu, čaj a veľa tekutín. Lekársku pomoc treba podľa nich vyhľadať pri opakovanom zvracaní, nafúknutí, pri bolestiach a kŕčoch v bruchu a pri zvýšenej teplote.