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Záchranári radia, ako pomôcť človeku postihnutého úpalom

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Na snímke návštevníci na jazere Zlaté piesky počas horúceho letného dňa 20. júla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Človeku s úpalom treba navyše uvoľniť tesné oblečenie a podávať mu tekutiny po malých dúškoch, ak je pri vedomí.

Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Pri vysokých teplotách rastie riziko úpalu. Ak niekoho postihne, jedným z opatrení je presunúť takúto osobu do tieňa alebo na chladné miesto. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) to odporúča na sociálnej sieti.

Človeku s úpalom treba navyše uvoľniť tesné oblečenie a podávať mu tekutiny po malých dúškoch, ak je pri vedomí. Takúto osobu nechajte oddychovať a sledujte jej stav. Rovnako si musí ochladzovať telo.

Linku 155 treba podľa záchranárov volať, ak je človek s úpalom v bezvedomí, je zmätený alebo nereaguje, má kŕče, opakovane vracia alebo má veľmi vysokú teplotu, ktorá nereaguje na lieky znižujúce teplotu, alebo sa jeho stav zhoršuje.

V prípade prevencie treba piť dostatok nealkoholických tekutín, chrániť si hlavu pokrývkou, vyhýbať sa priamemu slnku počas najteplejších hodín, nosiť ľahké a vzdušné oblečenie a jesť ľahké jedlá.
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