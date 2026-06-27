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Záchranári: Človeka s úpalom treba ochladzovať
Záchranná zdravotná služba ZaMED zase apelovala, aby ľudia počas horúčav nepodceňovali príznaky.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Človeka s úpalom treba presunúť do tieňa alebo na chladné miesto. Je potrebné mu uvoľniť tesné oblečenie a postupne ho ochladzovať vlažnou vodou. Uviedlo to Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Upozornilo zároveň, že riziko úpalu rastie s vysokými teplotami.
„Postihnutému podávajte tekutiny po malých dúškoch, ak je človek pri vedomí. Nechajte ho oddychovať a sledujte jeho stav,“ odporučili záchranári na sociálnej sieti. Linku 155 treba podľa nich volať vtedy, keď je človek v bezvedomí, zmätený, nereaguje, má kŕče, opakovane vracia alebo má veľmi vysokú teplotu.
Slovenský Červený kríž (SČK) zdôraznil, že ochladzovanie skolabovaného musí byť postupné. „Pomaly chlaďte najprv končatiny, potom trup i hlavu. Použite napríklad mokrú vreckovku, no nenechávajte ju na jeho tele - zabezpečte, aby sa voda mohla odparovať. Môžete postihnutého aj ovievať,“ dodal. Pripomenul, že skolabovanému človeku sa nemá dávať ľadový nápoj.
Záchranná zdravotná služba ZaMED zase apelovala, aby ľudia počas horúčav nepodceňovali príznaky. Ide o sucho v ústach, silný smäd, malátnosť, bolesť hlavy, zvracanie, triaška, extrémne potenie, zmätenosť, strata orientácie, porucha vedomia, problémy s dýchaním či bolesť na hrudi.
„Postihnutému podávajte tekutiny po malých dúškoch, ak je človek pri vedomí. Nechajte ho oddychovať a sledujte jeho stav,“ odporučili záchranári na sociálnej sieti. Linku 155 treba podľa nich volať vtedy, keď je človek v bezvedomí, zmätený, nereaguje, má kŕče, opakovane vracia alebo má veľmi vysokú teplotu.
Slovenský Červený kríž (SČK) zdôraznil, že ochladzovanie skolabovaného musí byť postupné. „Pomaly chlaďte najprv končatiny, potom trup i hlavu. Použite napríklad mokrú vreckovku, no nenechávajte ju na jeho tele - zabezpečte, aby sa voda mohla odparovať. Môžete postihnutého aj ovievať,“ dodal. Pripomenul, že skolabovanému človeku sa nemá dávať ľadový nápoj.
Záchranná zdravotná služba ZaMED zase apelovala, aby ľudia počas horúčav nepodceňovali príznaky. Ide o sucho v ústach, silný smäd, malátnosť, bolesť hlavy, zvracanie, triaška, extrémne potenie, zmätenosť, strata orientácie, porucha vedomia, problémy s dýchaním či bolesť na hrudi.