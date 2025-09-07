Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Záchranári: Do registra pribudlo 102 externých defibrilátorov

Na archívnej snímke defibrilátor. Foto: TASR - Adriána Hudecová

AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii.

Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v júli zaevidovali ďalších 102 prístrojov. Na webe o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.

V siedmom mesiaci tohto roka bol AED použitý v 94 prípadoch. Do nemocníc ambulancie ZZS následne previezli 13 pacientov po použití defibrilátora,“ priblížilo OS ZZS.

AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent. Operačné stredisko chce vytvoriť sieť verejne dostupných zariadení AED.
