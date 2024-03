Záchranári: Hlavným lavínovým problémom v Tatrách zostáva mokrý sneh

Liptovský Hrádok 2. marca (TASR) - Hlavným lavínovým problémom vo väčšine polôh Tatier zostáva mokrý sneh a základové lavíny. Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách pretrváva i v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí pre hranicu nad 1200 metrov nad morom. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



V najvyšších polohách Tatier sa vytvorili snehové dosky a vankúše z nového snehu. "Uvoľnenie lavíny je možné pri veľkom dodatočnom zaťažení, na veľmi strmých svahoch je možný aj zosuv spontánnych lavín, najmä z mokrého snehu. Na trávnatých svahoch sa ojedinele budú vyskytovať aj kĺzavé/základové lavíny," upozornil Kyzek.



Prechod oklúzneho frontu je spojený aj so slabými zrážkami, v polohách nad 1900 metrov nad morom snehovými. Pribudnúť by malo päť až desať centimetrov snehu, ktorý spolu so silnejším vetrom znamená vytvorenie lokálnych snehových dosiek a vankúšov na záveterných miestach. V polohách pod 1900 metrov nad morom prevláda na povrchu mokrý sneh, v nižších polohách je sneh mokrý v celom profile. Súvislá snehová pokrývka je, v závislosti od expozície, od nadmorskej výšky približne 1200 metrov.



Určujúcim lavínovým problémom vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je mokrý sneh. Uvoľnenie lavíny je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, ale očakáva sa aj uvoľnenie spontánnych mokrých lavín na strmých svahoch. Na trávnatých svahoch sa počas celého dňa môžu vyskytnúť aj kĺzavé lavíny.



V týchto pohoriach trvá naďalej silné oteplenie, dážď sa vyskytol vo všetkých polohách. Snehová pokrývka je najmä popoludní mokrá, často v celom profile. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza od nadmorskej výšky 1200 metrov nad morom a nad hranicou lesa dosahuje výšku 40 až 140 centimetrov. Vetrom exponované miesta a hrebene sú miestami vyfúkané do trávnatého podkladu.