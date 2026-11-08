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Záchranári: Jesenná turistika sa môže skončiť úrazom
Na túru preto odporúčajú vyraziť s časovou rezervou, čelovkou, nabitým telefónom a teplým náhradným oblečením.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Jesenná turistika sa môže skončiť úrazom. Chlad, vietor a mokré oblečenie môžu stav zraneného ešte skomplikovať. Na túru preto treba vyraziť s časovou rezervou a dôkladnou výbavou. Pripomína to záchranná zdravotná služba ZaMED.
„Mokré lístie sa šmýka a môže zakrývať kamene či korene. Vo vyšších polohách vás môže prekvapiť ľad aj sneh. Skôr sa stmieva, teploty klesajú a počasie sa môže rýchlo zmeniť,“ upozornili záchranári. Varujú tiež, že príchod pomoci v horskom teréne môže trvať niekoľko minút až hodín.
Na túru preto odporúčajú vyraziť s časovou rezervou, čelovkou, nabitým telefónom a teplým náhradným oblečením. Do lekárničky radia pribaliť izotermickú fóliu. „Blízkym povedzte, kam idete a kedy sa plánujete vrátiť,“ dodala ZaMED.
V prípade úrazu je dôležité vyhodnotiť stav zraneného a schopnosť ďalej pokračovať v túre. „Pri ľahkom vyvrtnutí môžete členok spevniť elastickým obväzom. Ak zvládnete bezpečný návrat, vracajte sa pomaly. Nepokračujte cez silnú bolesť,“ zdôraznili záchranári.
V prípade silnej bolesti, deformovanej končatiny či neschopnosti chodiť je potrebné zavolať na linku 155. Rovnako tak pri závažnom poranení hlavy alebo poruche vedomia.
ZaMED zároveň zdôraznila, že pri zranení treba vymeniť mokré oblečenie za suché. „Zraneného zabaľte do deky alebo izotermickej fólie. Izolujte ho aj od zeme, napríklad karimatkou,“ doplnili záchranári.
„Mokré lístie sa šmýka a môže zakrývať kamene či korene. Vo vyšších polohách vás môže prekvapiť ľad aj sneh. Skôr sa stmieva, teploty klesajú a počasie sa môže rýchlo zmeniť,“ upozornili záchranári. Varujú tiež, že príchod pomoci v horskom teréne môže trvať niekoľko minút až hodín.
Na túru preto odporúčajú vyraziť s časovou rezervou, čelovkou, nabitým telefónom a teplým náhradným oblečením. Do lekárničky radia pribaliť izotermickú fóliu. „Blízkym povedzte, kam idete a kedy sa plánujete vrátiť,“ dodala ZaMED.
V prípade úrazu je dôležité vyhodnotiť stav zraneného a schopnosť ďalej pokračovať v túre. „Pri ľahkom vyvrtnutí môžete členok spevniť elastickým obväzom. Ak zvládnete bezpečný návrat, vracajte sa pomaly. Nepokračujte cez silnú bolesť,“ zdôraznili záchranári.
V prípade silnej bolesti, deformovanej končatiny či neschopnosti chodiť je potrebné zavolať na linku 155. Rovnako tak pri závažnom poranení hlavy alebo poruche vedomia.
ZaMED zároveň zdôraznila, že pri zranení treba vymeniť mokré oblečenie za suché. „Zraneného zabaľte do deky alebo izotermickej fólie. Izolujte ho aj od zeme, napríklad karimatkou,“ doplnili záchranári.