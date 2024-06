Záchranári: Na miesta volieb privolali pomoc k šiestim prípadom

Bratislava 9. júna (TASR) - Sobotňajšie (8.6.) voľby do Európskeho parlamentu mali pokojný priebeh i z pohľadu zdravotníckych záchranárov. Napriek tomu bolo potrebné niekoľko ich zásahov priamo na miestach volieb. Informuje o tom hovorkyňa Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.



"V súvislosti s konaním volieb sme vyslali ambulancie k šiestim prípadom," spresnila.



Záchranári pomáhali v obci Kopernica v Banskobystrickom kraji 58-ročnému mužovi, ktorý sa sťažoval na triašku a tŕpnutie končatín. "Transportovali ho do nemocnice v Žiari nad Hronom," dodala Klimešová. Prevoz do nemocnice si vyžiadal aj stav 65-ročnej ženy s bolesťami na hrudníku, ktorej záchranári pomáhali v Košiciach.



Ambulancia RZP v Košiciach zasahovala u 78-ročného pacienta, ktorý udával, že si necíti nohy; v Žiline zasa záchranári pomáhali 66-ročnej žene s kolapsom.



"Pomoc záchranárov potrebovala aj 46-ročná žena, ktorú v Dubnici nad Váhom postihol epileptický záchvat. V bratislavskej Petržalke posádka RZP ošetrila 73-ročnú ženu s úrazom hlavy," dodala Klimešová.