Záchranári: Na paddleboarde by ste sa nemali príliš vzďaľovať od brehu
Na otvorenej vodnej ploche je dôležité mať vždy paddleboard pripútaný úväzom okolo nohy, aby ste oň vo vlnách neprišli. Ak sa radi plavíte ďalej od brehu, zvážte záchrannú vestu.
Bratislava 19. augusta (TASR) - Na paddleboarde ľudia často precenia svoje sily - odídu príliš ďaleko od brehu a ak sa ešte zdvihne silný protivietor, nevedia sa vrátiť späť. Nemali by sa preto vzďaľovať od brehu viac ako 500 až 1000 metrov. Poukázala na to Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža (SČK) na sociálnej sieti.
„Na otvorenej vodnej ploche je dôležité mať vždy paddleboard pripútaný úväzom okolo nohy, aby ste oň vo vlnách neprišli. Ak sa radi plavíte ďalej od brehu, zvážte záchrannú vestu. Deti by ju mali mať na paddleboarde vždy,“ uviedli záchranári.
Na tečúcej vode podľa ich slov platia iné pravidlá. „Rozumné je použiť prilbu, no remeň paddleboardu si na nohu neuväzujte, pretože hrozí zachytenie o konáre,“ podotkli. Zároveň pripomínajú, že pred použitím paddleboardu je dôležité natlakovať ho aspoň na minimálnu odporúčanú hodnotu.
