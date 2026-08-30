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Záchranári radia, ako postupovať pri tráviacich ťažkostiach
Záchranári ľuďom odporučili viaceré zásady, ako pri tráviacich ťažkostiach postupovať.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Nie všetky tráviace ťažkosti si vyžadujú zásah záchranky. Upozornilo na to Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Ľuďom pripomenulo, že tiesňová linka 155 je určená pre závažné stavy, pri ktorých môže byť ohrozený život alebo zdravie.
„Tráviace ťažkosti nie sú automaticky dôvodom na volanie tiesňovej linky. (...) Hnačka, vracanie či pálenie záhy vo väčšine prípadov nie sú dôvodom na volanie linky tiesňového volania, ak nejde o náhle zhoršenie zdravotného stavu a stav zvládate doma,“ uviedlo na sociálnej sieti.
Záchranári ľuďom odporučili viaceré zásady, ako pri tráviacich ťažkostiach postupovať. „Dopĺňajte tekutiny alebo rehydratačný roztok po malých dúškoch, zvoľte ľahkú diétnu stravu (banány, sucháre, slané tyčinky, ryža alebo odvar z ryže, varená mrkva),“ pripomenuli. Poukázali na to, že pomôcť môžu aj voľnopredajné prípravky ako probiotiká či čierne uhlie.
Na ľudí apelovali, že ak sa im stav výrazne zhoršuje, objavia sa závažné príznaky alebo majú pochybnosti o závažnosti stavu, mali by vyhľadať zdravotnú pomoc, napríklad všeobecného lekára. „Upozorňujeme, že linka 155 je určená pre závažné stavy, pri ktorých môže byť ohrozený život alebo zdravie,“ dodali.
„Tráviace ťažkosti nie sú automaticky dôvodom na volanie tiesňovej linky. (...) Hnačka, vracanie či pálenie záhy vo väčšine prípadov nie sú dôvodom na volanie linky tiesňového volania, ak nejde o náhle zhoršenie zdravotného stavu a stav zvládate doma,“ uviedlo na sociálnej sieti.
Záchranári ľuďom odporučili viaceré zásady, ako pri tráviacich ťažkostiach postupovať. „Dopĺňajte tekutiny alebo rehydratačný roztok po malých dúškoch, zvoľte ľahkú diétnu stravu (banány, sucháre, slané tyčinky, ryža alebo odvar z ryže, varená mrkva),“ pripomenuli. Poukázali na to, že pomôcť môžu aj voľnopredajné prípravky ako probiotiká či čierne uhlie.
Na ľudí apelovali, že ak sa im stav výrazne zhoršuje, objavia sa závažné príznaky alebo majú pochybnosti o závažnosti stavu, mali by vyhľadať zdravotnú pomoc, napríklad všeobecného lekára. „Upozorňujeme, že linka 155 je určená pre závažné stavy, pri ktorých môže byť ohrozený život alebo zdravie,“ dodali.