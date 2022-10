Záchranári od začiatku septembra zasahovali pre COVID-19 3501-krát

Bratislava 19. októbra (TASR) - Záchranári od začiatku septembra zaznamenali 3501 výjazdov pre ochorenie COVID-19. Najzasiahnutejší je v tomto smere východ Slovenska. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



"Od začiatku septembra vyslalo Operačné stredisko ZZS SR záchranárov k 3501 pacientom s ochorením COVID-19, priemerne ide o 75 zásahov denne," priblížila hovorkyňa. Najviac výjazdov OS ZZS zaznamenalo v Košickom a Prešovskom kraji.



Pacienti podľa Krčovej najčastejšie potrebujú pomoc pre kolapsové stavy, dehydratáciu, ale aj vážne tráviace problémy, najmä úporné zvracanie a hnačky. "Tie vyúsťujú do ťažkých stavov, najmä u seniorov a osôb s chronickými zdravotnými ťažkosťami," vysvetlila.



Dodala, že na rozdiel od predchádzajúcich vĺn pandémie nie sú časté ťažké stavy dýchavičnosti či dusenia. Problémy s dýchaním sa podľa jej slov vyskytujú najmä v súvislosti s infekciou horných dýchacích ciest. "Pridružujú sa aj bolesti hrdla a neproduktívny suchý kašeľ," doplnila hovorkyňa.



Zároveň pripomenula, že medzi základné preventívne opatrenia patrí umývanie rúk a nosenie rúška. "Platí, že ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Pri potvrdení ochorenia COVID-19 kontaktujte svojho všeobecného lekára. Nie je nevyhnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici ani zásahu záchranárov, tí k vám prídu len v prípade naozaj vážneho zdravotného stavu," podotkla.



Na tiesňovú linku 155 by ľudia mali volať len v prípade kolapsového stavu, dehydratácie či problémov s dýchaním. "Volajte aj v prípade vykašliavania krvi, bledých (modrých) pier alebo ak oxymeter pri domácom meraní ukazuje opakovane hodnoty pod 92 percent," doplnila Krčová. Upozornila tiež, že operátorovi na tiesňovej linke je potrebné vždy hovoriť pravdu.