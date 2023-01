Záchranári počas plebiscitu pomáhali pri kolapsoch či úrazoch

Bratislava 22. januára (TASR) - Zdravotnícki záchranári zasahovali počas sobotného (21.1.) referenda priamo vo volebných miestnostiach alebo v ich bezprostrednej blízkosti deväťkrát. Sedem pacientov po ošetrení previezli do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



"K najčastejším príčinám zásahov patrili epileptické záchvaty, kolapsy, problémy s tlakom, aj úrazy. Vo väčšine prípadov išlo o zásahy priamo vo volebných miestnostiach," konkretizovala Krčová.



Z dát operačného strediska podľa nej vyplýva, že naviac zásahov bolo v Bratislavskom kraji, v ktorom vyslali záchranárov na pomoc trom pacientkam. "Staršia žena sa pošmykla na podlahe a udrela si hlavu. Ďalšej pacientke prišlo nevoľno, spadla a pri páde si poranila končatiny. Obe boli transportované do nemocnice. Tretia pacientka skolabovala, našťastie, jej zdravotný stav si po ošetrení vyslanými záchranármi nevyžiadal prevoz do nemocničného zariadenia," priblížila Krčová.



Z deviatich pacientov, ktorí potrebovali pomoc zdravotníckych záchranárov, boli dvaja členmi volebných komisií. "V Košickom kraji bola na adrese ošetrená žena pre problémy s tlakom, v Žilinskom kraji mal člen komisie epileptický záchvat," doplnila hovorkyňa.



Vo väčšine prípadov podľa nej zasahovali záchranári počas otvorenia volebných miestností, len v jednom prípade to bolo po ich uzavretí a počas sčítavania hlasov.