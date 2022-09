Záchranári zasahovali pri 12 prípadoch priotrávenia sa hubami

Bratislava 25. septembra (TASR) - Záchranári v tomto roku zasahovali pri 12 pacientoch, ktorí sa priotrávili lesnými hubami. Najčastejším dôvodom bola zámena s jedlými druhmi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová. V tejto súvislosti apeluje, že neznáme huby je nebezpečné zbierať, variť aj jesť.



Hovorkyňa tiež pripomenula, že po zbere treba huby skladovať v chladničke najdlhšie 12 hodín. "Nesmú byť zabalené a zakryté," doplnila. Nemali by sa podľa nej jesť večer, pretože trávenie zaťažuje celý organizmus. Zdôraznila, že lesné huby by deti mali konzumovať až od šiestich rokov.



Medzi príznaky otravy patrí napríklad ťažoba na žalúdku do 30 minút od konzumácie, kŕčovité bolesti brucha, malátnosť či únava. Rovnako tiež vodnatá hnačka tri až 12 hodín od konzumácie. Príznakom je tiež napínanie na vracanie až zvracanie. "Aj s odstupom 30 minút až 12 hodín po konzumácii v závislosti od zjedených húb," podotkla Krčová.



Pri prvých neistých príznakoch odporúča domáci výplach žalúdka s pridaním čierneho uhlia. "Pri pretrvávajúcich či úporných príznakoch kontaktovať lekára, prípadne zabezpečiť transport do nemocnice," doplnila. Treba podľa nej tiež uchovať zvyšky húb, jedla či zvratkov na analýzu.