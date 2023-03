Záchranári počas zimy zasahovali pri 147 prípadoch podchladenia

Bratislava 18. marca (TASR) - Záchranári zasahovali počas zimnej sezóny - od 21. decembra 2022 do 16. marca 2023 - pri 147 prípadoch podchladenia. Zaznamenali jedno úmrtie, a to v Trenčianskom kraji. Pre TASR to uviedol Martin Balko z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



Najviac prípadov podchladenia záchranári zaznamenali v Košickom kraji, a to 27. Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji (12).



Podchladenie je jav, pri ktorom klesá teplota tela pod 35 stupňov Celzia. Miernejšia forma sa prejavuje triaškou končatín, závratmi, zrýchleným dýchaním až apatiou. V ťažších prípadoch dochádza k zlyhávaniu životných funkcií, bezvedomiu a bez okamžitej pomoci hrozí smrť.



Najohrozenejší sú podľa záchranárov ľudia bez domova, ale aj ľudia v mokrom oblečení či seniori so zníženou mobilitou, ktorí sú dlhodobo v prostredí s nižšou teplotou ako 15 stupňov Celzia.