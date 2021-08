Záchranári pomáhali vo Veľkej Fatre žene, ktorá skolabovala

Martin/Dolný Kubín 14. augusta (TASR) - Kolaps utrpela v sobotu popoludní pri obci Liptovské Revúce 35-ročná účastníčka cyklistického podujatia. Žene pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra. Ich pomoc potreboval i 13-ročný chlapec, ktorý si pádom z kolobežky v Gaderskej doline spôsobil bolestivé poranenie predlaktia.



Cyklistka bola po príchode záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) pri vedomí, poskytli jej neodkladnú prvú pomoc a podali medikamentóznu liečbu. Následne ju odovzdali privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci, ktorá ju transportovala do nemocnice.



Prvú pomoc poskytli horskí záchranári i chlapcovi v Gaderskej doline a následne ho terénnym autom transportovali do nemocnice v Martine.



Horskí záchranári pomáhali v sobotu i na Kubínskej holi. Ich pomoc potrebovalo trojročné dievčatko, ktoré si spôsobilo úraz ruky pri skákaní na trampolíne. Dieťa na mieste ošetrili a na potrebné lekárske ošetrenie ho terénnym vozidlom transportovali do nemocnice v Dolnom Kubíne.



Druhá žiadosť o pomoc HZS prišla z bike parku. Po páde z bicykla sa na trati nachádzal 27–ročný muž, ktorý si poranil rameno. Záchranári HZS mu poskytli neodkladnú prvú pomoc a terénnou štvorkolkou ho transportovali na parkovisko. Odtiaľ cyklista pokračoval na odporúčanú návštevu zdravotníckeho zariadenia na vlastnú žiadosť v sprievode kamarátov.



O záchranných akciách informovala HZS na svojej internetovej stránke.