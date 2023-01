Záchranári pomohli počas silvestrovskej noci 1558 pacientom

Bratislava 1. januára (TASR) - Na rozdiel od rekordného počtu zásahov záchranárov počas Štedrého dňa bol Silvester pokojnejší. Pri bilancii zásahov zdravotných záchranárov na prelome rokov 2022 až 2023 to skonštatovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



"Operátori tiesňovej linky 155 vyslali záchranárov na pomoc k 1558 pacientom. Najčastejšie zasahovali u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, ďalej hypertenziou a akútnymi bolesťami brucha," priblížila. "Zaujímavé je, že v porovnaní s predchádzajúcimi dňami klesol počet zásahov k pacientom s vážnymi respiračnými ťažkosťami," dodala.



Podľa jej informácií v porovnaní so situáciou pred rokom klesol počet úrazov, spôsobených neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou. "Počas predchádzajúceho Silvestra sme ich zaznamenali 32, aktuálne ich bolo 20, z toho najviac v Košickom kraji. Ani jeden prípad našťastie neskončil fatálne," informovala.



Priblížila, že najmladším pacientom bol deväťročný chlapec z Trenčianskeho kraja, ktorému pri zapaľovaní vybuchla pyrotechnika v rukách a spôsobila malú popáleninu na tvári. "Našťastie, nešlo o vážny úraz, odniesli si to zhorené mihalnice a obočie. Nebol potrebný ani prevoz do nemocnice," uviedla hovorkyňa.



Záchranári tiež riešili 60 prípadov ťažkej otravy alkoholom, z toho najviac, 14, v Bratislavskom kraji. "Medzi pacientami neboli, našťastie, žiadne deti," skonštatovala.