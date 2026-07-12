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Záchranári prijali hovory o zdravotných problémoch na Pohode
Zároveň počas festivalu podľa Krčovej pravidelne zasadali koordinačné skupiny zložiek Integrovaného záchranného systému a organizátorov.
Autor TASR
Trenčín 12. júla (TASR) - Tiesňová linka 155 prijala od stredy (8. 7.) do nedeľného rána deväť hovorov, ktoré súviseli so zdravotnými ťažkosťami návštevníkov festivalu Pohoda. Išlo najmä o kolapsové stavy, ľahšie úrazy a nevoľnosť. Vo všetkých prípadoch ich presmerovali na asistenčnú zdravotnú službu priamo v areáli festivalu, ktorá pacientom poskytla potrebnú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
„Posádky záchrannej zdravotnej služby priamo na festivale nezasahovali. Podľa našich informácií však asistenčná zdravotná služba najmenej v dvoch prípadoch zabezpečila prevoz pacientov do nemocnice,“ priblížila Krčová.
Zároveň počas festivalu podľa Krčovej pravidelne zasadali koordinačné skupiny zložiek Integrovaného záchranného systému a organizátorov. Ich cieľom bolo priebežne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a možné riziká vzhľadom na vysoký počet návštevníkov a zabezpečiť koordinovaný postup všetkých zúčastnených zložiek, doplnila.
„Posádky záchrannej zdravotnej služby priamo na festivale nezasahovali. Podľa našich informácií však asistenčná zdravotná služba najmenej v dvoch prípadoch zabezpečila prevoz pacientov do nemocnice,“ priblížila Krčová.
Zároveň počas festivalu podľa Krčovej pravidelne zasadali koordinačné skupiny zložiek Integrovaného záchranného systému a organizátorov. Ich cieľom bolo priebežne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a možné riziká vzhľadom na vysoký počet návštevníkov a zabezpečiť koordinovaný postup všetkých zúčastnených zložiek, doplnila.