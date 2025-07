Záchranári prišli k 76 kolapsom z tepla, 50 ľudí skončilo v nemocnici

Bratislava 3. júla (TASR) - Záchranári zasahovali vo štvrtok do 17.00 h celkovo pri 76 kolapsoch z tepla, do nemocníc previezli 50 pacientov. TASR o tom informoval zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.



„Najčastejšie záchranári vyrazili k pacientom v Prešovskom a Košickom kraji (po 12 zásahov v danom kraji) a najmenej v Trnavskom kraji (sedem zásahov). Do nemocníc bolo prevezených spolu 50 pacientov, najviac v Prešovskom kraji (desať transportov),“ priblížil Bolješik.