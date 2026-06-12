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Analýza: Rendezvous systém skrátil príjazd lekára k pacientovi
Analýza hodnotila viac ako 11.000 zásahov lekárskych posádok v Košickom kraji v období rokov 2023 až 2025.
Autor TASR,aktualizované
Košice 12. júna (TASR) - Pilotný projekt rendezvous (RV) systému v Košiciach priniesol rýchlejší príchod lekára k pacientom a zároveň zvýšil dostupnosť lekárskych posádok pre ďalšie urgentné prípady. Potvrdila to prvá slovenská dátová analýza, ktorú publikovali odborníci zo Záchrannej služby Košice a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR v medzinárodnom odbornom časopise Western Journal of Emergency Medicine. Informovala o tom hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Analýza hodnotila viac ako 11.000 zásahov lekárskych posádok v Košickom kraji v období rokov 2023 až 2025. Porovnávala štandardný model lekárskych ambulancií (RLP) s RV systémom, v ktorom lekár prichádza na miesto udalosti samostatne v špeciálne upravenom vozidle bez transportnej kapacity.
„Výsledky ukázali, že RV systém skrátil priemerný čas príchodu lekára k pacientovi o 0,77 minúty. Ešte výraznejší prínos sa prejavil pri využití lekárskych kapacít, pretože čas potrebný na opätovnú pripravenosť lekárskej posádky na ďalší výjazd sa skrátil o 11 až 18 minút v závislosti od regiónu,“ uviedol hlavný autor štúdie Marián Sedlák.
Najväčšou výhodou systému je podľa analýzy možnosť efektívnejšieho využitia lekárov v ZZS. Ak zdravotný stav pacienta nevyžaduje transport za prítomnosti lekára, RV posádka môže ukončiť zásah priamo na mieste a okamžite byť pripravená na ďalší urgentný výjazd.
„Na Slovensku záchranná zdravotná služba každoročne realizuje stovky tisíc výjazdov. Aj zdanlivo malé časové úspory pri jednotlivých zásahoch preto môžu v súčte predstavovať hodiny dodatočnej operačnej kapacity systému,“ vysvetlil riaditeľ OS ZZS SR a spoluautor štúdie Gaston Ivanov.
Analýza zároveň ukázala, že RV systém je najefektívnejší v mestských a prímestských oblastiach s vysokou dopravnou záťažou a vyšším počtom urgentných výjazdov.
Pilotný projekt spustili v auguste 2024 zaradením špeciálne upraveného RV vozidla do systému ZZS. Záchranná služba Košice ho realizovala v spolupráci s OS ZZS SR ako prvé systematicky a vedecky vyhodnotené nasadenie RV systému v slovenskej prednemocničnej urgentnej medicíne.
Plánovaný stav ambulancií typu RV počíta s prevádzkou vo všetkých krajských mestách Slovenska. Zároveň sa ráta s posilnením siete o ďalšie posádky v Bratislave, Komárne, Prievidzi, Poprade a Martine. „Celkovo by tak mala sieť disponovať 13 ambulanciami RV. V súčasnosti je ich v prevádzke 11,“ informovala Klimešová.
Slovenský systém ZZS tvorí 328 staníc fungujúcich v dvojúrovňovom modeli. Súčasťou systému sú posádky záchranárov aj posádky s lekárom, ktoré zasahujú najmä pri najzávažnejších stavoch vyžadujúcich pokročilé medicínske výkony alebo komplexné klinické rozhodovanie. V RV modeli prichádza lekár na miesto udalosti samostatne v špeciálne vybavenom osobnom vozidle bez možnosti transportu pacienta. Samotný prevoz následne zabezpečuje štandardná záchranárska ambulancia.
Analýza hodnotila viac ako 11.000 zásahov lekárskych posádok v Košickom kraji v období rokov 2023 až 2025. Porovnávala štandardný model lekárskych ambulancií (RLP) s RV systémom, v ktorom lekár prichádza na miesto udalosti samostatne v špeciálne upravenom vozidle bez transportnej kapacity.
„Výsledky ukázali, že RV systém skrátil priemerný čas príchodu lekára k pacientovi o 0,77 minúty. Ešte výraznejší prínos sa prejavil pri využití lekárskych kapacít, pretože čas potrebný na opätovnú pripravenosť lekárskej posádky na ďalší výjazd sa skrátil o 11 až 18 minút v závislosti od regiónu,“ uviedol hlavný autor štúdie Marián Sedlák.
Najväčšou výhodou systému je podľa analýzy možnosť efektívnejšieho využitia lekárov v ZZS. Ak zdravotný stav pacienta nevyžaduje transport za prítomnosti lekára, RV posádka môže ukončiť zásah priamo na mieste a okamžite byť pripravená na ďalší urgentný výjazd.
„Na Slovensku záchranná zdravotná služba každoročne realizuje stovky tisíc výjazdov. Aj zdanlivo malé časové úspory pri jednotlivých zásahoch preto môžu v súčte predstavovať hodiny dodatočnej operačnej kapacity systému,“ vysvetlil riaditeľ OS ZZS SR a spoluautor štúdie Gaston Ivanov.
Analýza zároveň ukázala, že RV systém je najefektívnejší v mestských a prímestských oblastiach s vysokou dopravnou záťažou a vyšším počtom urgentných výjazdov.
Pilotný projekt spustili v auguste 2024 zaradením špeciálne upraveného RV vozidla do systému ZZS. Záchranná služba Košice ho realizovala v spolupráci s OS ZZS SR ako prvé systematicky a vedecky vyhodnotené nasadenie RV systému v slovenskej prednemocničnej urgentnej medicíne.
Plánovaný stav ambulancií typu RV počíta s prevádzkou vo všetkých krajských mestách Slovenska. Zároveň sa ráta s posilnením siete o ďalšie posádky v Bratislave, Komárne, Prievidzi, Poprade a Martine. „Celkovo by tak mala sieť disponovať 13 ambulanciami RV. V súčasnosti je ich v prevádzke 11,“ informovala Klimešová.
Slovenský systém ZZS tvorí 328 staníc fungujúcich v dvojúrovňovom modeli. Súčasťou systému sú posádky záchranárov aj posádky s lekárom, ktoré zasahujú najmä pri najzávažnejších stavoch vyžadujúcich pokročilé medicínske výkony alebo komplexné klinické rozhodovanie. V RV modeli prichádza lekár na miesto udalosti samostatne v špeciálne vybavenom osobnom vozidle bez možnosti transportu pacienta. Samotný prevoz následne zabezpečuje štandardná záchranárska ambulancia.