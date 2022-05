Záchranári si precvičili postup pri dopravnej nehode v tuneli Branisko

Prešov 26. mája (TASR) - Uzáveru tunela Branisko, súvisiacu s pravidelnou jarnou údržbou, využila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na taktické cvičenie. Preverilo reakčné schopnosti záchranných zložiek, pripravenosť a zručnosť tunelových operátorov NDS a pracovníkov Diaľničnej patroly, ale aj priestorové vymoženosti tunela v prípade krízovej situácie spojenej s dopravnou nehodou v tuneli. Ako TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková, štvrtkové cvičenie bolo zamerané na odstraňovanie následkov hromadnej dopravnej nehody a vykonávanie záchranných prác.



"Do cvičenia boli zapojené celkovo tri hasičské jednotky s 23 príslušníkmi hasičského zboru. Hasiči počas cvičenia čelili následkom hromadnej dopravnej nehody v podobe jedného mŕtveho účastníka, troch ťažko ranených osôb, jedného stredne ťažko raneného účastníka a ôsmich ľahko zranených osôb, prípadne ľudí bez zranenia," priblížila Žgravčáková.



Fingovanú hromadnú dopravnú nehodu zapríčinila zrážka nákladného vozidla a dodávky. Do nich následne narazilo ďalšie osobné vozidlo. Taktické cvičenie počítalo aj s tým, že sa vozidlá začnú otáčať, keď zistia, že úsek je neprejazdný, prípadne nedodržia rozostupy. Takýmto spôsobom dochádza k ďalším zrážkam.



"Hasiči si takto precvičili a prehĺbili schopnosti a zručnosti a schopnosť rýchlej súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami. Vyskúšali si aj vyhľadávanie a evakuáciu osôb, vyslobodzovanie zakliesnených osôb," povedala Žgravčáková.



Diaľničný tunel Branisko je súčasťou úseku D1 Beharovce - Fričovce a bol vybudovaný ako jednorúrový tunel s obojsmernou premávkou. Tunel je dlhý takmer päť kilometrov a v prevádzke je od roku 2003. Aktuálna priemerná denná intenzita tunela Branisko je okolo 12.800 áut. Momentálne je tunel pre pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu uzavretý. Opätovne otvorený by mal byť v piatok (27. 5.) o 18.00 h.