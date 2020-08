Záchranári upozorňujú na poranenia chrbtice pri skokoch do vody

Bratislava 10. augusta (TASR) - Zdravotnícki záchranári upozorňujú, že opäť pribúdajú prípady, keď majú skoky do vody až fatálne následky, prípadne končia plavci s vážnymi poraneniami chrbtice a miechy. Na sociálnej sieti to uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



"Vyvarujte sa preto skákaniu do vody, v ktorej nevidíte na dno, prípadne sa v nej môžu nachádzať pevné predmety alebo neviete odhadnúť jej hĺbku," informovali.



Podľa záchranárov býva spúšťačom riskantného správania často alkohol a nerozvážnosť. Ľudí preto vyzvali, aby zbytočne neriskovali a dávali si pozor.