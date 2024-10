Záchranári vítajú, že sa im nebudú znižovať platy

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) privítala rozhodnutie ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD), na základe ktorého sa nebude znižovať rast miezd väčšiny zdravotníckych záchranárov. Komora o tom informovala v piatok.



"Naši záchranári si za dennodenné nasadenie v teréne zaslúžia primeranú mzdu o to viac, že napríklad nie sú zaradení v systéme sociálneho zabezpečenia silových zložiek a v práci ostávajú až do riadneho starobného dôchodku," uviedol prezident SKZZ František Majerský.



Dodal, že od zavedenia platového automatu v zákone v roku 2016 sa pomaly darí stabilizovať počet záchranárov v systéme záchrannej služby. "Prognózy vtedy počítali s nedostatkom takmer 600 záchranárov v roku 2025, dnes sme na úrovni približne mínus 350, čo je výrazný rozdiel," priblížil.



Zástupcovia komory hodnotia rokovania so Šaškom ako korektné. Okrem mzdovej otázky boli predmetom diskusie aj zmeny v záchrannej zdravotnej služby, ktoré by mali zvýšiť jej dostupnosť v prospech akútnych pacientov a odľahčiť činnosť posádok záchranných zdravotných služieb. "Komora je pripravená na týchto zmenách naďalej s ministerstvom spolupracovať," uzavrela SKZZ.