Záchranári vlani na Veľkú noc ošetrili 76 ľudí s otravou alkoholom

Bratislava 6. apríla (TASR) - Záchranári vlani na veľkonočný pondelok ošetrili rekordné množstvo ľudí s ťažkou otravou alkoholom za posledné roky, a to 76 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



"Na porovnanie, v rovnakom období roka 2021 si vyžiadalo pomoc záchrannej zdravotnej služby osem osôb intoxikovaných alkoholom, v roku 2020 presne 11, rok predtým 23 a v roku 2018 to bolo 15 osôb," ozrejmila Krčová.



Pri ťažšej forme opitosti je podľa nej potrebné osobu uložiť do bočnej stabilizovanej polohy a kontrolovať, či dýcha. "Nikdy nenechávajte osobu v takomto stave bez dozoru. Ak však osoba nedýcha, okamžite začneme s oživovaním. Ak to záchranca neovláda, operátor tiesňovej linky 155 telefonicky poradí, ako ho vykonávať," skonštatovala.



Medzi najčastejšie príčiny volaní na tiesňovú linku 155 počas Veľkej noci patria bolesti brucha spôsobené diétnou chybou alebo prejedaním sa. "Počas minuloročného Veľkonočného pondelka potrebovalo pomoc až 113 pacientov s týmto zdravotným problémom," priblížila hovorkyňa. Upozornila, že ak sa tradičné údeniny, vyprážané jedlá alebo majonézové šaláty nekonzumujú s mierou, môžu vyústiť do žlčníkových záchvatov, podráždeného pankreasu alebo vážnych žalúdočných problémov.



V niektorých prípadoch podľa záchranárov postačí pár hodín nejesť, následne je vhodný napríklad slabý čierny čaj a pečivo či sucháre. V prípade vážnych zdravotných problémov, ako sú ťažké kolikové bolesti či dlhotrvajúce zvracanie, je podľa Krčovej potrebné vyhľadať lekársku pomoc, prípadne kontaktovať linku 155.



Celkovo počas minuloročného Veľkonočného pondelka vykonali záchranári 1453 zásahov. Najčastejšie v teréne pomáhali pri sťaženom dýchaní, bolestiach brucha či zhoršení stavu u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. "Najviac zásahov bolo v Prešovskom kraji, až 254, naopak, najmenej v Trnavskom kraji, kde potrebovalo pomoc 130 pacientov," dodala Krčová.