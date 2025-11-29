Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záchranári: Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa nachádzajú tvrdé nafúkané dosky. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 29. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo všetkých slovenských pohoriach. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Počas poslednej periódy sneženia pribudlo v pohoriach 30 až 60 centimetrov nového snehu, najviac v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa nachádzajú tvrdé nafúkané dosky. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy.

„Na severe a v tienistých lokalitách je stále prachový sneh. Na juhu vplyvom slnečného žiarenia a kladných teplôt môžeme očakávať menšie samovoľné lavíny. Pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach je snehu výrazne menej, preto je tam situácia stabilnejšia,“ upozornilo SLP s tým, že celková výška snehu v slovenských pohoriach je desať až 120 centimetrov.
