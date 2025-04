Záchranári: Volania cez Veľkú noc často súvisia s jedlom a alkoholom

Bratislava 18. apríla (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) eviduje počas veľkonočných sviatkov najčastejšie volania k diagnózam ako sťažené dýchanie, hypertenzia a bolesť brucha. Záchranári radia nezabúdať na diéty stanovené lekárom, znížiť príjem alkoholu a vyvarovať sa ťažkých jedál. TASR o tom informovala manažérka komunikácie s verejnosťou OS ZZS Petra Klimešová.



„Tieto ťažkosti sú počas sviatkov väčšinou spojené s takzvanou diétnou chybou. Znamená to, že človek, ktorý má stanovenú diétu ju poruší a zdravý človek to preženie s ťažko stráviteľnými jedlami, alebo alkoholom. S tým je potom spojený pocit sťaženého dýchania v prípade, že má bolesti brucha alebo vracia,“ vysvetlil vedúci operátor krajského operačného strediska v Trnave Ján Gembický. Podľa záchranárov môže prejedanie sa vyvolať aj vysoký krvný tlak, keďže tráviace ťažkosti prispievajú k jeho zvýšeniu.



Rovnako pripomenuli, že oslavy Veľkej noci dokáže znepríjemniť aj nadmerné požívanie alkoholických nápojov. „V minulom roku evidujeme počas sviatkov, v období od Veľkého piatka do Veľkonočného pondelka, spolu 260 hovorov, ktoré súvisia so vznikom zdravotných problémov po konzumácii alkoholu. Najviac ich bolo v Košickom kraji a to 46, najmenej takýchto volaní riešili operátori tiesňovej linky 155 v Trnavskom kraji. Prijali presne 14 hovorov,“ priblížila Klimešová.