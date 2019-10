Záchranári zasahovali v sobotu sedemkrát

Vysoké Tatry 26. októbra (TASR) – Horskí záchranári z Vysokých Tatier zasahovali v sobotu pri piatich prípadoch, dva samostatné výjazdy absolvovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS). Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



"V prvom prípade išlo o 73-ročnú Slovenku, ktorá si poranila hlavu nad Slavkovskou vyhliadkou. Rodinní príslušníci jej pomohli dostať sa na Hrebienok, odkiaľ požiadali o pomoc horských záchranárov. Slovenka bola po ošetrení transportovaná do Starého Smokovca a odovzdaná posádke RZP," uviedli záchranári.



Posádke Rýchlej zdravotnej pomoci odovzdali horskí záchranári aj 30-ročnú turistku z Čile, ktorá si na Tatranskej magistrále pred Popradským plesom zranila nohu a tiež 62-ročnú Slovenku, ktorá si pri páde počas schádzania zo Zamkovského chaty poranila tvár a rameno. V ich rukách skončila napokon ešte jedna Slovenka, 53-ročná turistka, ktorá spadla pod Poľským hrebeňom a zranila si tvár.



Po tom, čo prišli horskí záchranári na pomoc 67-ročnému maďarskému turistovi, ktorý od vyčerpania nedokázal samostatne pokračovať pri zostupe zo Skalnatého plesa a terénnym vozidlom ho z Čučoriedok transportovali do Tatranskej Lomnice, na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.



Dopoludňajší zásah leteckých záchranárov sa uskutočnil na Gerlachovskom štíte, kde jeden z turistov v sprievode horského vodcu dostal silné kŕče do nôh, pre ktoré nedokázal samostatne pokračovať. Druhý výjazd absolvovali podvečer. "V podvečerných hodinách požiadal o pomoc HZS poľský horolezec, ktorý si zranil nohu pri zlaňovaní z Kežmarského štítu. Horolezcom sa podarilo zlaniť až pod stenu a pokračovali Skalnatou dolinou na Skalnaté pleso. Zraneného horolezca transportovala posádka VZZS do popradskej nemocnice," opísala priebeh posledného sobotňajšieho zásahu HZS.