Záchranári zasahovali v utorok 53-krát pre kolapsy z tepla

Bratislava 12. augusta (TASR) - Zdravotnícki záchranári v utorok (11. 8.) pomáhali pri kolapsoch z tepla v 53 prípadoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Najviac prípadov, a to 11, riešili v Prešovskom kraji. Najmenej, dva, zaznamenali v Banskobystrickom kraji. K desiatim prípadom kolapsov z tepla boli privolaní v Trenčianskom kraji, k ôsmim v Trnavskom kraji. O jeden prípad menej zaznamenali v Nitrianskom kraji. Po šesť prípadov riešili v Žilinskom a Košickom kraji a tri v Bratislavskom kraji.



Počas letných horúčav je vhodné nosiť ľahké letné oblečenie a dodržiavať pitný režim. Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Piť treba pravidelne, v menších dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu.



Deti by mali piť pred každou fyzickou aktivitou aj po nej. Najmenšie deti je vhodné počas dňa aj ochladzovať, napríklad ich denne niekoľkokrát sprchovať alebo pretrieť vlhkým uterákom. Seniori a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť aktivity na minimum a von vychádzať ráno alebo večer.