Záchranári chcú vyššie zvyšovanie miezd aj reformu záchrannej služby

Bratislava 26. augusta (TASR) - Záchranári žiadajú vyššie zvyšovanie miezd, ako im ponúka vláda. Snahu o úpravu miezd vítajú, pripomínajú však, že musí reagovať aj na rekordnú infláciu. Okrem toho žiadajú aj reformu záchrannej zdravotnej služby. Vyplýva to zo spoločnej odpovede odborových organizácii pri štátnej bratislavskej a košickej záchranke a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorú poslali vláde.



"Navrhované koeficienty považujeme za nedostatočné a nemôžeme s nimi súhlasiť," píše sa v stanovisku. Záchranári chcú, aby základný koeficient, na ktorý nadväzuje zvyšovanie miezd po rokoch praxe, už pri záchranárovi, ktorý začína pracovať, pokrýval infláciu. Upozorňujú, že v opačnom prípade neudržíme mladých záchranárov na Slovensku. Pripomínajú tiež, že rozdiel v mzde medzi záchranárom a záchranárom špecialistom musí byť citeľný, nie len kozmetický.



Zástupcovia záchranárov požadujú od budúceho roka ustanovenie mzdových koeficientov začínajúcich na úrovni 1,17-násobku priemernej mzdy a v prípade špecializovaných pracovných činností na úrovni 1,30-násobku priemernej mzdy. Podľa návrhu, ktorý predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO), by sa koeficient minimálnej mzdy zdravotníckeho záchranára mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobok priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov.



Záchranári pripomínajú, že okrem požiadavky zvyšovania mzdových koeficientov naďalej trvá ich požiadavka reformy záchrannej zdravotnej služby. "Od schválenia Plánu obnovy a odolnosti SR v apríli v roku 2021 sme doposiaľ nevideli a nepocítili žiadne konkrétne realizované kroky a opatrenia zo strany štátu, ktoré by zefektívnili poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta v ohrození života a zdravia," upozornili v stanovisku.