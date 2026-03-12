< sekcia Slovensko
Záchranári:Bolesti v krížovej oblasti môžu značiť problémy s obličkami
Záchranári varujú, že pri závažných stavoch môže dôjsť až k zlyhávaniu obličiek.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Silné bolesti v krížoch alebo v boku môžu byť prvými prejavmi ťažkostí s obličkami. V prípade, že sa k nim pridružia problémy s močením, situáciu netreba ignorovať. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa obličiek na to poukázali záchranári zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
„Príznakmi chorých obličiek sú pichanie a pálenie pri močení, tmavý či zakalený moč, prípadne príliš časté alebo naopak znížené močenie. Varovným signálom sú aj opuchy nôh či tváre a celková únava,“ uviedol hlavný záchranár ZaMED Roland Laca.
Častou príčinou akútnej bolesti sú podľa záchranárov obličkové kamene. „Prejavujú sa veľmi intenzívnou a kolikovitou, teda kŕčovitou bolesťou v boku alebo v krížoch. Vystreľovať môže až do podbrušia alebo slabín. Bolesti prichádzajú vo vlnách - po chvíľkovej úľave opäť udrú v plnej sile,“ vysvetľuje záchranár. Popri výraznej bolesti sa môže vyskytnúť aj nevoľnosť a zvracanie. Pacient by mal vyhľadať odbornú pomoc, a to v ambulancii alebo v nemocnici.
Záchranári varujú, že pri závažných stavoch môže dôjsť až k zlyhávaniu obličiek. Signalizujú ho opuchy nôh, dýchavičnosť, minimálne močenie - až jeho úplné zastavenie - či poruchy vedomia a kolaps. „Lekársky zásah je pri silnej a pretrvávajúcej bolesti nevyhnutný. Ak sa v moči nachádza krv, človek má horúčku či zvracia, je nutné privolať záchranku na čísle 155,“ zdôraznil Laca.
Prevenciou proti ťažkostiam s obličkami je najmä dostatočný pitný režim a obmedzenie nadmerného solenia. „Pozitívny vplyv na obličky má aj vyvážená strava, pravidelný pohyb a udržiavanie primeranej hmotnosti,“ doplnil záchranár. Vynechávať netreba ani pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára. „Starostlivosť o obličky by mala byť prirodzenou súčasťou každodenného života, pretože patria medzi základné orgány v našom tele,“ dodal Laca.
