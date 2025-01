Záchranári:Od 1. januára musí mať obec nad 500 obyvateľov defibrilátor

Bratislava 4. januára (TASR) - Od 1. januára musí mať každá obec nad 500 obyvateľov dostupný automatický externý defibrilátor (AED) na verejne prístupnom mieste. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR evidovalo ku koncu roka 2024 v centrálnom registri AED celkovo 3854 prístrojov. V minulom roku ich pribudlo 1175. TASR o tom informovala Danka Capáková z OS ZZS.



Ako uviedol riaditeľ OS ZZS Osama Al-Khaldi vďaka povinnosti sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť záchrany života pacientovi s náhlym zastavením krvného obehu. "Len za mesiac december evidujeme použitie AED v 72 prípadoch, pričom 12 pacientov bolo následne prevezených do zdravotníckych zariadení," podotkol s tým, že za december pribudlo do registra 151 AED.



AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii. Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.