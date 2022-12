Záchranárov počas Vianoc zamestnáva najmä pomoc pri bolestiach brucha

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na tiesňovú linku 155 počas Vianoc volajú ľudia najčastejšie pre bolesti brucha či iné ťažkosti zapríčinené prejedaním sa alebo diétnou chybou. Častými príčinami volaní sú tiež sťažené dýchanie či zhoršenie zdravotného stavu pacientov s kardiovaskulárnym alebo chronickým ochorením. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



"Počas minuloročného Štedrého dňa mali zdravotnícki záchranári po celom Slovensku 1485 zásahov, o 164 menej ako v roku 2020. Volaní na tiesňovú linku 155 však bolo oveľa viac. Väčšinu z nich operátori vyriešili bez toho, aby vyslali sanitku. Išlo najmä o menej vážne zdravotné ťažkosti. Neplatí totiž, že každé volanie na linku 155 sa končí vyslaním záchranárskej posádky," ozrejmila.



Špecifikom vianočných sviatkov sú podľa hovorkyne volania osamelých seniorov. "Žiaľ, zdravotný problém si aj vymyslia, aby sa mohli rozprávať s operátorom. Živým človekom. Často ide o smutnú komunikáciu, máme však pre nich pochopenie," priblížila.



Na tiesňovú linku 155 sa počas Vianoc vo väčšej miere podľa nej obracajú aj ľudia so psychickými problémami. "Sú pod tlakom, aby si sviatky užívali, vedie to však k zhoršeniu ich zdravotného stavu," ozrejmila. Poukázala, že pod ľahšie i vážnejšie úrazy, prípady podchladenia či dopravné nehody sa podpisuje aj alkohol.



Operačné stredisko ZZS SR počas sviatkov eviduje aj prípady hospitalizovaných pacientov, najmä vo vyššom veku, ktorí požiadajú o prepustenie z nemocnice a ich zdravotný stav sa doma zhorší. "Do nemocnice idú potom späť v horšom stave, v akom z nej odchádzali na vlastnú žiadosť," dodala Krčová.