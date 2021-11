Záchranárske vrtuľníky využívajú na prevoz pacientov s COVID-19

Bratislava 6. novembra (TASR) - Záchranárske vrtuľníky sú čoraz častejšie využívané na prevoz pacientov s ochorením COVID-19. Za uplynulých 11 dní ich bolo 11, pričom išlo aj o pacientov vo veku 30 a 45 rokov. Na sociálnej sieti o tom informovala letecká záchranná služba Air-Transport Europe.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu (3. 11.) informoval, že sa pandemická situácia na Slovensku zhoršila. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 28 ľudí. Od pondelka (8. 11.) bude v rámci COVID automatu v čiernej farbe 36 okresov, v bordovej farbe bude 34 okresov. Červených okresov bude sedem, oranžové okresy dva. Denne pribudne v priemere 5302 prípadov nákazy novým koronavírusom.



Zhoršujúcou situáciou sa v piatok (5. 11.) mimoriadne zaoberal aj ústredný krízový štáb. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou. Štáb bude v diskusii pokračovať budúci týždeň.



Aktuálnym stavom pandémie na Slovensku sa zaoberalo aj konzílium odborníkov, ktoré navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch. Odporúča tiež obmedziť prezenčnú výučbu v školách s horšou situáciou. Odborníci by tiež zvážili povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov. V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa odborníkov vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia.