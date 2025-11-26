< sekcia Slovensko
Zachráneného orla kráľovského po viac než roku spozorovali v Rakúsku
Ochranári našli orla kráľovského minulý rok pri Galante. Veterinárne vyšetrenie vtedy ukázalo, že bol priotrávený jedom na potkany a vo voľnej prírode by neprežil.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Orla kráľovského, ktorého zachránila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) spolu s tímom LIFE Eurokite, spozorovali po vyše roku v Rakúsku. Za posledný rok zaletel zo Slovenska do Maďarska, Rumunska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska aj Česka. TASR o tom informoval Tomáš Veselovský z RPS.
Ochranári našli orla kráľovského minulý rok pri Galante. Veterinárne vyšetrenie vtedy ukázalo, že bol priotrávený jedom na potkany a vo voľnej prírode by neprežil. Orol sa pravdepodobne priotrávil po konzumácii otráveného hlodavca v blízkosti ľudských obydlí. Vďaka starostlivosti, ktorú dostal v Záchrannej stanici pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom, dostal druhú šancu. Orla následne vybavili GPS vysielačkou na monitoring jeho pohybu a vypustili na slobodu.
„Otravy voľne žijúcich živočíchov sú vážnym problémom. Dochádza k nim úmyselne, keď páchateľ pripraví otrávenú návnadu a vyloží ju do prírody s cieľom usmrtiť dravé vtáky. Orly kráľovské, orliaky morské či haje červené - to je len malý výpočet druhov, ktoré sme v posledných rokoch našli otrávené v slovenskej prírode,“ povedal Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku. Tvrdí, že páchatelia často používajú silné jedy, ktoré sú nebezpečné aj pre ľudí, ak by s nimi náhodne prišli do kontaktu.
Maderič priblížil, že v rámci riešenia problematiky otráv voľne žijúcich živočíchov sa RPS zapojilo do európskeho projektu LIFE Eurokite. „Vďaka tomu sme mohli orla vybaviť GPS vysielačkou, pomocou ktorej sledujeme jeho pohyb. Na základe získaných údajov sme vedeli, či návrat orla do prírody prebieha bez problémov alebo bude z našej strany potrebný zásah,“ doplnil.
Veselovský poukázal na to, že pre ohrozené druhy je nutné vytvárať bezpečnú krajinu a predchádzať úhynom živočíchov spôsobenými otravami. Keďže tieto problémy presahujú hranice Slovenska, je podľa neho potrebné konať aj na medzinárodnej úrovni.
