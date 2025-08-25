Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Slovensko

Záchrankám s končiacou licenciou vydajú poverenie na dočasnú prevádzku

.
Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šaško vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Rezort tak chce riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc.

Chcem preto ľudí na Slovensku ubezpečiť, že toto dočasné riešenie je dnešným dňom hotové. Je pripravené, plne sprocesované a zabezpečí plnú funkčnosť záchrannej zdravotnej služby, presne tak, ako fungovala doteraz,“ priblížil Šaško.

Vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí. „Z právneho hľadiska teda nejde o predlžovanie licencií aktuálnym poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, ale o vydanie poverení na dočasnú prevádzku konkrétneho záchranného bodu. Z praktického pohľadu sa však na prevádzke záchraniek nič nezmení,“ dodal.

Šaško podotkol, že týmto postupom bude riešiť najprv štyri záchranné body a neskôr v prípade potreby aj ďalšie záchranné stanice, ktorým do prijatia „definitívneho riešenia“ môže takisto vypršať šesťročná licencia. Ozrejmil tiež, že vládna koalícia v súčasnosti na definitívnej budúcej podobe prevádzky záchranných staníc aktívne pracuje.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb