Zachráňme zomierajúce gastro

Viliam Pavlovský

• v gastronómii som aktívny vyše 10 rokov

• od roku 2018 budujem vlastnú značku Sympl., ktorá prevádzkuje dve reštaurácie a remeselnú pekáreň

• vytváram pracovné miesta pre 50 ľudí a snažím sa gastronómii neustále posúvať vpred

Bratislava 19. novembra (OTS) - Som jeden z vás. Volám sa Viliam Pavlovský a v profesionálnej gastronómii sa pohybujem vyše dekádu. Symbolicky v dňoch, keď si pripomíname Nežnú revolúciu, vás chcem vyzvať: Poďme sa znovu spojiť a vydobyť si zmenu. Máme poslednú šancu zachrániť zomierajúcu gastronómiu. Vyzývam preto všetkých zainteresovaných: Vyvolajme celonárodnú Gastro(r)evolúciu!Prosby a alarmujúce argumenty podporené údajmi od podnikateľov a združení v gastronómii neboli vyslyšané. Vo svetle otvárania kín, kostolov a divadiel stále nevidíme svetlo na konci tunelu. Od začiatku pandémie považujeme kroky a opatrenia zo strany vlády za zúfalo nedostatočné. Gastronómia nedokáže za týchto podmienok prežiť.Preto sme vytvorili projekt s názvom „10 pre gastro“. Naša výzva chce sformulovať a presadiť desať opatrení, bodov reálnej a rýchlej pomoci pre slovenskú gastronómiu. Prvé návrhy nájdete na stránke www.10pregastro.sk . Navrhujeme napríklad zníženie DPH pre gastro priemysel na 10% aj pomoc vo forme odloženia odvodov.Prestaňme vytvárať čiastkové iniciatívy, projekty a facebookové skupiny. Stovky zapojených prevádzok sú málo. Sú nás predsa tisíce! Spojme sa všetci a nastavme jednotnú stratégiu. Nájdime spoločné synergie a komunikujme ako jeden silný hlas. Len tak sme schopní zaujať a vydobyť si adekvátnu pomoc. Rýchlo, pokým nie je neskoro! Musíme konečne prejsť do ofenzívy. Hlučnej, ale transparentnej. Tvrdej, ale korektnej. V rukách máme osudy tisícov prevádzok, vyše 50 000 ľudí, ktorých neľahká práca prináša prostriedky do štátnej kasy. Živíme tiež desaťtisíce ľudí, ktorí pracujú v odvetviach s gastronómiou súvisiacich. Sme súčasťou cestovného ruchu, kultúry, koloritu aj bežného života na Slovensku.Sme však v patovej situácii, do ktorej sme sa nedostali vlastným pričinením. Chceme ponúkať zákazníkom to, čo vieme robiť najlepšie, ale môžeme tak robiť len obmedzene alebo sprostredkovane.Reprezentujem všetkých, ktorí žijú v neistote alebo – a to je ešte horšie - v beznádeji. Zjednoťme sa, zachráňme to, čo sme v pote tváre budovali celé roky. Zapoj sa aj ty do Gastro(r)evolúcie! Získaj viac informácií a pridaj sa na www.10pregastro.sk