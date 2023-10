Záchranná služba upozorňuje na rýchle stmievanie a pokles teplôt

Vysoké Tatry 29. októbra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr, že s príchodom jesene dochádza k rýchlemu stmievaniu a poklesu teplôt s výrazným rozdielom medzi dňom a nocou. "Aktuálne už vo vysokohorskom teréne pretrvávajú zimné podmienky, čomu je potrebné prispôsobiť výstroj aj výzbroj. Stále vyzývame na sledovanie aktuálnych podmienok a vývoja počasia pred plánovaním túry," uviedla HZS.



V prípade záchranných akcií horská služba tiež upozorňuje, že leteckú techniku nie je možné nasadiť z bezpečnostných dôvodov v horskom teréne po zotmení, ani za nepriaznivého počasia a silného nárazového vetra. Všetky zásahy budú v takýchto prípadoch vykonávať záchranári pozemne a môžu trvať niekoľko hodín. "Prosíme návštevníkov, aby pri plánovaní túr prihliadali aj na tieto skutočnosti a nevystavovali sa tak zbytočnému riziku pri pohybe v horskom teréne," uviedla HZS. Pripomína ďalej, že od 1. novembra platí v Tatranskom národnom parku (TANAP) sezónna uzávera vysokohorských chodníkov a trás.



V sobotu (28. 10.) vo Vysokých Tatrách záchranári zasahovali pri pomoci dvom českým horolezcom, ktorí sa poranili počas prechodu po hrebeni medzi Pyšným štítom a Poslednou vežou a neboli schopní túru dokončiť. Po prílete vrtuľníka boli postupne vytiahnutí zo steny v trojrohých šatkách a dopravení na heliport do Starého Smokovca.



Horskí záchranári súbežne poskytli pomoc 47-ročnej slovenskej turistke, ktorá zhruba 200 metrov pod vrcholom Kriváňa na turistickom chodníku nebola schopná samostatne pokračovať do údolia. Žena bola vyčerpaná a dehydrovaná. "Nepriaznivé poveternostné podmienky - nárazový vietor, hmla a slabé sneženie jej zhoršovali podchladenie a celkový zdravotný stav, čo sa stupňovalo so západom slnka," priblížila HZS. Záchranári napokon transportovali ženu k terénnemu vozidlu pri Jamskom plese a previezli ju do Starého Smokovca.



"V oboch prípadoch postihnutí nastúpili na túru neskoro. Pri vývoji ďalších udalostí mali obrovské šťastie. Ich žiadosti o pomoc nahlásili ešte v krátkom čase pred zotmením, kedy mohla byť nasadená letecká technika, čím sa zásahy čiastočne urýchlili," informovala HZS.