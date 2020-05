ZACHRAŇOVAL KAMARÁTA: Policajti ho obvinili za drogy

Bratislava 4. mája (TASR) – Policajti druhého bratislavského okresu obvinili 30-ročného Juraja G. z drogovej trestnej činnosti. Pervitín, MDMA, kokaín a marihuanu uňho našli po tom, ako zavolal policajtov na pomoc kamarátovi. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Bratislave o tom informuje na sociálnej sieti.



V sobotu (2. 5.) nadránom zaznamenali bratislavskí policajti oznámenie o mužovi, ktorý mal spadnúť do šachty na Bajkalskej ulici. Po vytiahnutí ho privolaní záchranári previezli do nemocnice. „Oznamovateľ následne policajtom pri preverovaní, ako došlo k tejto udalosti, uviedol, že na danom mieste čakal aj s kamarátom na známeho mechanika, pretože sa mu pokazilo auto. Jeho kamarát mal po vystúpení z vozidla ísť k blízkym stromom vykonať malú potrebu, kde si nevšimol šachtu, do ktorej spadol,“ uvádzajú policajti.







Príslušníci PZ chceli vodičovi skontrolovať doklady od auta. Počas toho, ako ich hľadal v kufri, tam spozorovali viaceré vrecká s tlakovým uzáverom a mikrováhu. Vzhľadom na to si vyžiadali od prokurátora súhlas na vykonanie prehliadky vozidla, počas ktorej našli 2205 obvykle jednorazových dávok metamfetamínu, šesť dávok MDMA, 16 dávok kokaínu a jednu dávku marihuany. Po tom, ako policajti muža zadržali, im mal ponúkať peniaze, hodinky, ale aj samotné drogy, ak danú vec „nebudú riešiť“. V tejto súvislosti bude preverovať podozrenie z korupcie Národná kriminálna agentúra (NAKA).



Po zadržaní podozrivého bol Juraj G. z Bratislavy obvinený z drogovej trestnej činnosti, za ktorú mu hrozí desať až 15 rokov väzenia. Vyšetrovateľ žiada väzbu.