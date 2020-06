Začiatok leta sa vyznačuje pomerne výraznými výkyvmi teploty vzduchu

Bratislava 9. júna (TASR) - Začiatok leta sa zatiaľ, podobne ako máj, vyznačuje pomerne výraznými výkyvmi teploty vzduchu. V prvom týždni júna sa ešte stále na niektorých miestach vyskytli prízemné mrazy. V klimatologickom zhodnotení 23. týždňa to na sociálnej sieti uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V utorok 2. júna zaznamenali meteorológovia v Košiciach, -0,6 a v stredu 3. júna -1,1 stupňa Celzia. Uplynulé dni bol prízemný mráz aj v Liesku -0,8, v Podolínci -0,4, v Spišských Vlachoch -0,9 i v Poprade -0,7 a v Podolínci -0,3 stupňa Celzia. Za neobvyklý označil SHMÚ vývoj počasia na konci minulého týždňa, keď na Slovensko prúdil prechodne veľmi teplý vzduch od juhu. "Ten spôsobil, v prípade maximálnej dennej teploty vzduchu, na niektorých miestach v nedeľu (7. 6.) dosiahnutie až tropických hodnôt teploty vzduchu 30 stupňov Celzia a prípadne aj tesne viac," spresnil ústav.



Kontrastom k tomuto boli potom hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu v pondelok (8. 6.), ktoré na niektorých miestach západného a severozápadného Slovenska nedosiahli ani 20 stupňov Celzia. V priebehu júna podľa SHMÚ pribúdajú búrky a prejavujú sa pri vyššej teplote vzduchu aj razantnejšie. „Dôsledkom je, okrem iného, výskyt prechodne silnejšieho nárazového vetra pri búrkach, intenzívny dážď a veľké regionálne rozdiely v úhrnoch atmosférických zrážok. Príkladom takýchto dôsledkov sú napríklad týždenné úhrny zrážok na Slovensku v období od 1. do 7. júna, ktoré boli priestorovo veľmi nerovnomerne rozložené,“ podotkol SHMÚ. V niektorých lokalitách spadlo za týždeň viac desiatok milimetrov zrážok, napríklad v Revúcej 42 mm. Niekde to však bolo iba niekoľko milimetrov, napríklad Bardejov - dva, Stropkov - štyri, Čaklov - päť, Dudince a Medzilaborce – šesť, Hurbanovo - osem či Košice - 9 mm.



V rámci pôdnej vlahy je podľa SHMÚ extrémne sucho ešte stále v Slovenskom Rudohorí. Výrazné sucho je ojedinele najmä na juhu Podunajskej nížiny, na Gemeri a Honte. Rovnako aj na Above a Spiši. "V povrchovej vrstve je situácia už priaznivá, ale v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na šiestich percentách územia," podotkol ústav. Z hľadiska meteorologického sucha prevažujú aktuálne na Slovensku normálne podmienky. Mierne sucho je len v Spišských Vlachoch a Bardejove. Mierne vlhko v Oravskej Lesnej. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Telgárte -120 mm a vo Švedlári -105 mm.